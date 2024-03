Garbagnate cambia il senso unico | code infinite verso Cesate

(Di martedì 26 marzo 2024) Ilistituito dal Comune dilungo la via Biscia, che è partito nella giornata di ieri lunedì 25 aprile, sta portando lunghi incolonnamenti questa mattina nella zona tra, con disagi anche su Caronno Pertusella.fino aIlistituito in via Biscia ...

Unes avanti tutta con il rebranding: rinnovati tre negozi - cambia il look a Garbagnate, Moncalvo e Vimercate per gli ex punti di vendita U2 Supermercato tra Lombardia e Piemonte ...myfruit

Unes: completamente rinnovato il punto vendita di Moncalvo - Nuova insegna, nuova veste grafica e un restyling degli spazi per garantire una migliore esperienza d’acquisto, in termini di assortimento e funzionalità ...casalenews

Perché un supermercato di Vimercate ha cambiato insegna - Un supermercato che già c’era ma per certi versi tutto nuovo: cambio di insegna, una nuova veste grafica e novità nell’assortimento. La rivoluzione Unes tocca anche la Brianza. E in particolare ...monzatoday