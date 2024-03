Gallant a Blinken | ' senza ritorno ostaggi la guerra continua'

(Di martedì 26 marzo 2024) "Ho sottolineato ache Israele non cesserà di operare a Gaza fino aldegli. Solo una vittoria decisiva porterà alla fine della". Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoaval termine dell'incontro con il segretario di stato Usa con il quale ha discusso "gli sviluppi dellacontro Hamas e le operazioni militari necessarie per distruggere l'autorità militare e di governo di Hamas nella Striscia".

