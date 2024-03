Gabigol squalificato 2 anni | la versione del calciatore | “mai violato norme antidoping”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2024) Gabriel Barbosa, meglio noto come, è stato. Ilex Inter è stato accusato di tentata frode all’: il brasiliano avrebbe fatto ritardo prima di svolgere il test, a differenza della squadra. Inoltre, non avrebbe rispettato le procedure previste., ex Inter, avrebbe ostacolato il lavoro degli ispettori, mancando loro di rispetto e non osservando le istruzioni nell’esecuzione del test, poi risultato negativo. La squalifica, però, viene fatta decorrere da quel giorno, per cui di fatto si esaurirà l’8 aprile 2025 Il messaggio social “Non ho mai tentato di ostacolare o frodare alcun esame e spero che tutto verrà chiarito dal tribunale superiore. Nel corso della mia carriera ho sempre seguito le regole del gioco e non ho mai utilizzato ...