Gabigol | l’ex Inter squalificato | “Mai violato norme anti doping”

(Di martedì 26 marzo 2024) Rio (Brasile), 26 marzo 2024 – Due anni fuori dai campi per “tentata frode ai controlli”. A tanto ammonta la squalifica di Gabriel Barbosa, 27 anni, alias ‘’, ex giocatore dell’e oggi attaccante del Flamengo Ma il giocatore si difende e assicura che la verità verrà fuori e ringrazia chi, in queste ore, gli sta manifestando affetto e solidarietà. Perché è statoL'8 aprile 2023, in occasione dei controlli effettuati presso il centro sportivo del club., ex, avrebbe ostacolato il lavoro degli ispettori, mancando loro di rispetto e non osservando le istruzioni che gli erano state fornite per eseguire il test, poi risultato negativo. La squalifica, però, viene fatta decorrere da quel giorno, per ...

Brutte notizie per l’ex Inter Gabigol , attaccante adesso in forza al Flamengo. Stando infatti ai media brasiliani, il centravanti è stato sospeso per due anni a causa di viola zioni delle normative ... (sportface)

Grossi guai per Gabigol , ex giocatore dell' Inter , che non potrà più solcare i campi da calcio per i prossimi due anni . L'attaccante brasiliano, che dal 2019 dopo l'esperienza in Europa è tornato in ... (today)

Grossi guai per l'attaccante brasiliano, sospeso per due anni per frode nei test antidoping dal Tribunale Sportivo Antidoping del Brasile. La squalifica durerà fino ad aprile 2025 ma è pronto il ... (ilgiornale)

Di Maria minacciato dai narcos: «Se vieni a Rosario uccideremo un membro della tua famiglia» - Attimi di paura per Angel Di Maria che in questi giorni è stato minacciato dai narcos in Argentina. A riportarlo è il quotidiano sudamericano Olé, che ha riportato come ...ilmessaggero

Ex ct Camerun: "Anguissa mi ha detto che Garcia non ha avuto empatia. Metodi diversi da Spalletti" - Toni Conceiçao, ex commissario tecnico del Camerun, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal ...tuttonapoli

Calcio, Gabigol dice 'no' al test antidoping: squalificato fino al 2025 - L'ex calciatore dell'Inter è finito in grossi guai, l'attaccante del Flamengo è stato sospeso per due anni per frode nei test antidoping ...notizie