Furto al tabacchi di via Trento | banda porta via valori e sigarette

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Non è ancora stato quantificato il bottino delai danni della tabaccheria De Rosa situata nel quartiere di Pastena in via. Lacomposta almeno da sei persone ha tagliato la saracinesca delcon un flex e poi per introdursi ha infranto il vetro dellad’ingresso. Asti soprattutto. Il danno stimato è di decine di migliaia di euro. L’interoè stato ripreso dalle telecamere interne del servizio di videosorveglianza della rivendita. Sul posto la polizia di stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

