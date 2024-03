Funerali Joe Barone | a New York l’ultimo saluto | assente Commisso

Si sono tenuti quest’oggi nella chiesa del Sacro Cuore e Santo Stefano di New York i funerali di Joe Barone , il direttore generale della Fiorentina morto una settimana fa a soli 58 anni in seguito a ... (sportface)

Pagina 1 | Funerale Joe Barone, Commisso assente: cosa è successo - L'ultimo saluto nella Chiesa del Sacro Cuore e Santo Stefano, a Brooklyn. Italiano e Biraghi hanno seguito la cerimonia in diretta streaming ...corrieredellosport

Fiorentina, oggi a New York i Funerali di Joe Barone - (ANSA) - FIRENZE, 26 MAR - Si sono svolti oggi a New York i Funerali del direttore generale della Fiorentina Joe Barone scomparso una settimana fa in seguito a un grave malore. In tanti hanno riempito ...tuttojuve

Fiorentina, a New York i Funerali di Barone. I figli in coro: 'Papà è immortale' - Questa mattina New York City, segnatamente il quartiere di Brooklyn, ha salutato per l`ultima volta Joe Barone. Si sono infatti tenuti oggi oltreoceano i Funerali.calciomercato