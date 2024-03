Fuga di gas in via Mare a San Benedetto | strada bloccata | servono 2 giorni per sistemare il guasto

(Di martedì 26 marzo 2024) SANGiornata da incubo quella di lunedì per quanto riguarda il traffico di San. L?interventoLa mattinata è iniziata con unadi gas, per...

Calolziocorte , 25 marzo 2024 - Intervento dei vigili del fuoco e del 118 la scorsa notte a Calolziocorte , in una abitazione, per soccorrere una famiglia rimasta intossicata da esalazioni di ... (ilgiorno)

Calolziocorte, Fuga di gas in un appartamento: famiglia intossicata, svenuto un bambino - Calolziocorte, 25 marzo 2024 - Intervento dei vigili del fuoco e del 118 la scorsa notte a Calolziocorte, in una abitazione, per soccorrere una famiglia rimasta intossicata da esalazioni di monossido ...ilgiorno

Esplosione notturna nel forlivese: Fuga di gas causa gravi danni - Un forte boato ha svegliato i residenti di Cusercoli, comune sull’Appennino forlivese, attorno alla mezzanotte. L’esplosione, che ha avuto luogo in un garage di una casa, sembra essere stata causata ...altarimini

Fuga di gas fa esplodere un garage a Cusercoli. Per fortuna nessuna persona coinvolta - CUSERCOLI. Paura nella notte a Cusercoli. Alle 23.42 di domenica una squadra del Comando vigili del fuoco di Forlì-Cesena è intervenuta in Via 2 ...corriereromagna