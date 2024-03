Fsb | il capo degli 007 militari di Kiev è un obiettivo legittimo

(Di martedì 26 marzo 2024) Ildei servizi segretiucraini, Kirylo Budanov, è unper le forzerusse, così come ognuno che perpetra crimini contro la Russia. Lo ha detto ildei servizi di sicurezza interni russi, Alexander Bortnikov, citato dalla Tass.

