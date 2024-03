Continua a salire il numero delle vittime della sparatoria di ieri sera al Crocus City Hall, la più grande sala di concerti a Mosca , dove tre uomini armati di kalasnikov e in mimetica sono entrati e ... (ilsole24ore)

Fsb, 'i terroristi di Mosca sono stati addestrati da Kiev' - MOSCA, 26 MAR - Il direttore dei servizi di sicurezza interni russi (Fsb), Alexander Bortnikov, ha detto che gli attentatori del Crocus City Hall sono stati "addestrati da Kiev in Medio Oriente". Lo ...messaggeroveneto.gelocal

L'Fsb accusa i servizi ucraini per l'attentato di Mosca - 'Hanno contribuito all'attacco perpetrato da islamisti. Attentatori addestrati da Kiev in Medio Oriente'. Confermato l'ottavo arresto per la strage (ANSA) ...ansa

Strage di Mosca: 139 morti. Putin ammette la matrice islamica, "ma a noi interessa il mandante" - Il presidente russo continua ad ignorare la rivendicazione dell'attentato ad opera di Isis suggerendo che dietro di esso ci sia la mano di Kiev. Secondo gli inquirenti russi i 4 imputati tagiki hanno ...rainews