Fregene | Via Crucis del Venerdì Santo | viabilità provvisoria per il passaggio dei fedeli

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 26 marzo 2024) Fiumicino, 26 marzo 2024 – Il Comune di Fiumicino, in occasione della Viadelorganizzata dall’unità pastorale diha istituito una disciplina di trafficoper il 29 marzo 2024. Per poter realizzare la manifestazione religiosa sarà istituita la seguente disciplina trafficoper tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: – dalle ore 17.30 del 29 marzo istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata invia Cattolica nel tratto compreso tra via Castellammare e via S. Maria di Castellabate ; – dalle ore 20.15 del 29 marzo istituzione di divieto di transito veicolare di Largo Riva Trigoso, via Cattolica, via Tellaro, via Marotta, viale Castellammare, via ...