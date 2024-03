Francesco Polesel | la rivoluzione di YouTube Automation | una vita senza limiti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 26 marzo 2024) Chi avrebbe mai immaginato che un ex-pizzaiolo sarebbe diventato un partner di, cambiando il modo in cui si guadagna con i video online?ha avuto un inizio lavorativo duro, passando i giorni in pizzeriapause. Ma la sua determinazione a migliorare la proprialo ha spinto verso nuove opportunità. Oggi, può dire di avercela fatta: ha abbandonato il lavoro dipendente per diventare completamente indipendente grazie a. Con decine di canaliha trovato una via per guadagnaremostrare il suo volto, sfruttando l'innovativa tecnica di, che permette di monetizzare le visualizzazioni sui videometterci la faccia. Il suo ...