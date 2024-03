Francesco Acerbi assolto dal giudice sportivo | «Nessuna prova che abbia insultato Juan Jesus»

nessuna squalifica per Francesco Acerbi per il caso della presunta frase razzista nei confronti di Juan Jesus. Così ha deciso il Giudice sportivo Gerardo Mastandrea. Il difensore 36enne dell’Inter è ... (tpi)

“Frasi razziste dalla mia bocca non sono mai uscite. E’ l’unica cosa che posso dire. Io so che non ho mai detto frasi razziste, Sono 20 anni che gioco a calcio e so quello che dico. Sono ... (calcioweb.eu)