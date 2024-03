Francesca Fagnani | “Fedez a Belve parlerà di tutto | nessuna diffida”

A fine aprile è in uscita Cloaca Maxima, il libro scritto dalla giornalista Francesca Fagnani dedicato alla criminalità romana, di cui lei ha anticipato qualcosa dalle pagine del Corriere. Una ... (cultweb)

Belve e le belvate della sua conduttrice Francesca Fagnani stanno per tornare in prima serata su Rai 2. L’attesa è alle stelle e il cast di ospiti previsti per la nuova stagione sta già facendo ... (donnapop)