Francesca Fagnani e la puntata di Belve con Fedez | «Da Chiara Ferragni nessuna diffida | lui sarà collaborativo»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 26 marzo 2024)torna martedì 2 aprile su Rai2 in prima serata con. Ha chiamato così il programma perché «volevo rappresentare la donna in modo un po’ diverso, non solo vittima, ma anche rivendicativa. Belva per me è un complimento, significa essere ambiziosa, non gregaria», dice oggi al Corriere della Sera. E si prepara all’intervista a. Per la quale, dice, la trasmissione non ha ricevuto diffide. Intanto comincerà «da Matteo Salvini. Credo sia un gesto coraggioso da parte sua, fare un’intervista senza paracadute. Faccio fatica a portare i politici, ancor più quelli di sinistra che di destra. Finora è venuto solo Renzi, a sinistra». Lapiù attesa Ma lapiù attesa è quella con. «Doveva essere mio ospite già la scorsa edizione, ...