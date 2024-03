FOTO Scommesse | ‘bolletta’ vincente a Benevento | con 4 partite vince 46mila euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFortuna o bravura? Quando si ottengono certe vincite probabilmente si tratta di un mix delle due cose. Protagonista di una super vincita con lesportive è stata l’agenziabet di Piazza Leonida Bissolati 14 a. Come riporta agimeg.it Un trentenne campano ha deciso di effettuare una giocata particolare. Ha scelto infatti solo 4. Si trattava di incontri della Serie A, dell’pa League, della Conference League e del campionato di Cipro. Ed è stata proprio la partita del campionato cipriota a fare la differenza. Lo scommettitore aveva infatti puntato, sull’incontro Zakakiou – Othello Athienou, l’opzione “2+over 3,5“. in pratica la partita sarebbe dovuta finire con almeno 4 reti e la vittoria della squadra in trasferta. Si tratta di una opzione ...