FOTO – Inter-Empoli | maglia speciale Air Max! Anche in vendita

(Di martedì 26 marzo 2024) Perci sarà unaindossata da Lautaro Martinez e compagni. L’ha presentata quest’oggi la società, spiegandole modalità di. Di seguito tutte le informazioni.– “e Nike lanciano ladedicata all’Air Max DN, la silhouette che segna una nuova generazione nella rivoluzione dell’ammortizzazione delle calzature. Trait d’union tra street e jersey culture, la nuova– che testimonia il successo del rinnovato rapporto di partnership tra i due brand, all’insegna della continua innovazione ed esclusività dei capi – nasce per celebrare un’idea di stile dinamico che ...

Piacevole incontro per Juan Cuadrado , il quale sta recuperando dopo l’operazione al tendine d’Achille. Il colombiano ha incontra to due ex compagni, tra cui Cristiano Ronaldo . Un altro ha giocato ... (inter-news)

Lucescu: “Inter, non ho capito cosa sia successo a Madrid. L’anno prossimo…” - Le parole dell'ex allenatore nerazzurro Inter che in Champions League ha tifato per la squadra di Simone Inzaghi ...fcinter1908

Tassotti: “Inter più solida, Milan più tecnica e su Pioli vi dico…” - In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex rossonero Mauro Tassotti che sul campionato in corso ha detto: "Il gap con l'Inter Penso sia più che altro una caratteristica storica delle due ...ilmilanista

Sampdoria Women, una nuova settimana di lavoro per Martina Brustia – FOTO - Riprendono subito gli allenamenti di mister mango per le ragazze della Sampdoria Women, Martina Brustia è pronta Nella giornata di ieri le ragazze della Sampdoria Women si sono ritrovate per una nuova ...sampnews24