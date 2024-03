FOTO Giungano | precipitano dal ponte della strada provinciale con l’autovettura | illesi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa). Un volo con l’auto precipitata da un cavalcavia ad un’altezza di 6 metri. Brutta avventura questo pomeriggio, sulla137, a, per due ragazzi che viaggiavano a bordo di una macchina. L’automobilista, forse in preda agli effetti dell’alcol, ha perso il controllo del veicolo a bordo del quale vi era anche un passeggero, che è precipitato giù dalla, schiantandosi al suolo dopo un volo di 6 metri. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno recuperatoe messo in salvo i due occupanti, entrambi miracolosamente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.