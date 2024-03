FOTO – Acerbi assolto | la compagna si sfoga | «Sciacquatevi la bocca!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

è statodalla Procura Federale e per questo motivo non sarà squalificato. Immediata la risposta dellaClaudia Scarpari in un commento della pagina Instagram "Chiamarsi Bomber". LO SFOGO – Francesconon è stato squalificato dal Giudice Sportivo per mancanze di prove, per quanto riguarda il caso Juan Jesus in Inter-Napoli. Dopo la sentenza, ladel difensore nerazzurro, Claudia Scarpari, ha commentato un post sulla pagina Instagram della pagina "Chiamarsi Bomber" con uno sfogo: «Adessola!». Di seguito il post pubblicato su Instagram.