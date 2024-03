Forti temporali in Toscana | scatta l’allerta E torna anche la neve

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Firenze, 26 marzo 2024 – Una fase di forte maltempo in queste ore, e per tutta la giornata di domani 27 marzo, caratterizzerà la. Per questo motivo è stata emessa dalle 8 di domani, mercoledì 27 marzo, fino alla mezzanotte dello stesso giorno, un’allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la. Sono previste precipitazioni diffusea carattere di rovescio o locale temporale, cumulati massimi fino a 80 millimetri.lasugli appennini Questa fase di maltempo è dovuta a una perturbazione atlantica. Nelle prossime ore ci saranno piogge eun po' tutta la Penisola, più intensi al Nord e lungo le regioni del versante tirrenico. Attesoil ritorno dellalocalmente fin sotto i 1000 metri sulle Alpi ...