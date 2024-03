Formazioni ufficiali Italia U21-Turchia | le scelte dei due ct

(Di martedì 26 marzo 2024) Ecco lediUnder 21 e. Ledi Nunziata e Surme per le qualificazioni agli Europei Ecco lediU21-, match delle 18:15 valido per le qualificazioni ai prossimi Europei.(4-3-2-1): Desplanches; Coppola, Calafiori; Pirola, Zanotti, Ndour, Prati, Ruggeri; Fabbian, Casadei; Gnonto. Ct Nunziata. Indisponibili: Bove, Baldanzi. Squalificati: -. Diffidati: Coppola, Ndour, Bove.(3-4-1-2): Alemdar; Bayram, Kaplan, Tagir,

Le Formazioni ufficiali di Italia-Turchia , sfida valida per le Qualificazioni agli Europei Under 21. Azzurrini che sono al primo posto nel girone con un punto di margine sull’Irlanda. Turchia quinta ... (sportface)

Georgia – Grecia: ecco le Formazioni ufficiali - Georgia - Grecia: ecco le Formazioni ufficiali della finale playoff di Qualificazioni Euro 2024 in programma alle 18.generationsport

Genoa – Frosinone: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - La partita Genoa - Frosinone di Sabato 30 marzo 2024 in diretta: Formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 30ma giornata di Serie A ...calciomagazine

Triestina-Alessandria, giocano Pavlev e Busatto: le Formazioni ufficiali - Sono da poco state pubblicate le Formazioni ufficiali del match previsto allo stadio Tognon: va in scena il match di recupero della trentunesima giornata, protagoniste Triestina ...tuttoc