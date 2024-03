Footloose | perché Kevin Bacon dopo 40 anni visita la scuola del film

All by Myself e le canzoni di Eric Carmen nelle scene più famose di film e serie tv: Johnny e Baby si conoscono perché lei decide di aiutarlo nel lavoro, offrendosi di sostituire la ... Almost Paradise in "Footloose" Anche in Footloose troviamo una canzone firmata da Eric Carmen, il ...

Footloose, Kevin Bacon e Kyra Sedgwick vestiti uguali: 'Quando si sta insieme da tanto poi ci si somiglia': È divertente, perché hanno fatto innumerevoli Venerdì 13 e io ero nel primo Venerdì 13. Poi hanno rifatto Footloose, poi hanno rifatto Linea mortale (Flatliners in originale), e ho deciso che stanno ...