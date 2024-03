Fonti Nato | ' le accuse russe a Kiev ridicole | zero prove'

(Di martedì 26 marzo 2024) "Le ipotesi della Russia di un legame con l'Ucraina per quanto riguarda l'attentato a Mosca sono". Lo dichiara una fonte diplomatica alleata all'ANSA. "Non è stata presentata alcuna prova: si tratta di un altro esempio della disinformazione del Cremlino", precisa.

