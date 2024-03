Fondriest derubato | “Questa gente sa che qui non rischia niente | viene voglia di elettrificare il cancello Rubate anche le medaglie d’oro”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Una banda di ladri è entrata nella casa di Maurizio, l’ex campione mondiale di ciclismo oggi 59enne. Il vincitore della Milano-Sanremo 1993 era fuori casa insieme alla moglie Ornella quando i malviventi hanno svaligiato la cassaforte della sua abitazione a Cles, in Trentino. “Ladri e refurtiva sono spariti nel nulla. È il quinto colpo che subiamo, come famiglia. Se va avanti così prendo e vado ad abitare da un’altra parte”, lo sfogo dial Corriere del Trentino. L’ex ciclista ha palesato tutta la sua rabbia per la situazione: “La giustizia deve tutelare i cittadini: non può essere tutto zona franca.sa che qui non. Mi dispiace che il lavoro delle forze dell’ordine venga vanificato da leggi che tutelano chi delinque. Ora metteremo la ...