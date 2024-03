(Di martedì 26 marzo 2024) "Non è un, né unoespositivo, ma undi, un progetto molto income il quartiere dove abbiamo scelto di stare". Ecco cosa c’è dietro "Ica", quella sottile scritta con la bomboletta spray più piccola dei cartelli stradali che ne indicano la sede, una ex fabbrica abbandonata, di struttura razionalista. Il senso di questo interessante progetto d’arte lo spiega bene il presidente della, Lorenzo Sassoli de Bianchi che, nella vita, è anche fondatore e presidente dell’azienda Valsoia. "Lod’arte è rivolto al pubblico, totalmente no profit, con l’obiettivo di innescare una riflessione sulla contemporaneità, non solo sulle arti visive. In futuro avremo anche poesia, filosofia (con un scuola) e il cinema". ...

La Confapi Napoli , presieduta da Raffaele Marrone, insieme al gruppo giovani guidato da Claudia Maffucci, ha deciso di promuovere un’ iniziativa di solidarietà, per aiutare i più piccoli in ... (ildenaro)

Fondazione Ica. Né museo, né spazio. Ma contenitore di idee in divenire - Ecco cosa c’è dietro "Ica", quella sottile scritta con la bomboletta spray ... Il senso di questo interessante progetto d’arte lo spiega bene il presidente della Fondazione, Lorenzo Sassoli de Bianchi ...ilgiorno

Michael Stipe incontra il pubblico e firma le copie del suo nuovo libro Even the birds gave pause - Even the birds gave pause è il quarto volume fotografico di Michael Stipe edito con Damiani Books, dopo Volume 1 (2018), Our Interference Times: a visual record (2019) e Michael Stipe (2021). Realizza ...mentelocale

Michael Stipe, domani a Milano un firmacopie - 14 mar 2024 - Il cantante sarà all'ICA per il libro "Even the birds gave pause" e per la chimera della sua mostra ...rockol