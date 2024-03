Folle furto a Firenze | sfondano negozio con auto e scappano con migliaia di euro di merce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 - Hanno messo la retromarcia e con un bastone posizionato nel cofano hanno buttato già la porta a vetri della Bottega di Sguardi di viale Marconi, una delle strade del salotto buono fiorentino. Una volta dentro, i malviventi hanno fatto incetta di occhiali di lusso per poi scappare e far perdere le proprie tracce. L'episodio è accaduto nella notte tra lunedì e martedì e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile e la sezione investigazioni scientifiche. Secondo quanto ricostruito, anche grazie alla visione del sistema di video sorveglianza, a mettere a segno il colpo quattro uomini che si sono serviti di una Fiat 500 rossa, immortalata dalle telecamere. Dopo aver infranto la vetrata della boutique utilizzando come ariete l'vettura, hanno portato viaper un valore di ...