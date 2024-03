Florence Korea Film Fest 2024 | notte horror con la prima italiana di Tastes of Horror

(Di martedì 26 marzo 2024) Dieci corti terrificanti diretti da cinque registi diversi per ladelmercoledì 27 marzo. Ladiof, ilcollettivo dedicato al generediventato un fenomeno cult in Corea del Sud, è in programma alla settima giornata delmercoledì 27 marzo al cinema La Compagnia, alle ore 20 (ingresso 6 euro). Ilè composto da 6 cortometraggi diretti da cinque dei più acclamati registi del filone in Corea del Sud - è stato adattato da un ...

Final sanctioned tanker with Russian Sokol oil to reach China port, data shows - The six other sanctioned tankers offloaded their Sokol oil cargo in China earlier this month, pushing China's March imports of seaborne Russian oil to a record high.energy.economictimes.indiatimes

Miracle Pizza takes over Post Office Pies Avondale site, needs more employees to fully open - There’s a new pizza business called Miracle Pizza Co. operating in the former Post Office Pies location in Avondale, already serving pizza by the slice for concerts at Avondale Brewing, but not yet ...msn

Concrete Utopia | Um Tae-hwa e un condominio come specchio del mondo - FIRENZE – La nuova edizione del Florence Korea Film Fest non poteva aprirsi in maniera più azzeccata: presentare per la prima volta in Italia Concrete Utopia, il film che la Corea del Sud ha seleziona ...msn