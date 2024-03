Fisco | Consulta | ‘sugar tax su bevande edulcorate è legittima’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – La Corte costituzionale (sentenza n. 49, depositata oggi) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell?articolo 1, commi 661-676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha introdotto nel nostro ordinamento l?imposta sul consumo delleanalcoliche(c.d. sugar tax). La Seconda Sezione del Tar Lazio aveva censurato tale disciplina, per violazione del principio di eguaglianza tributaria (artt. 3 e 53 Cost.), in quanto la nuova imposta ? non ancora applicata in conseguenza di reiterate proroghe del termine di decorrenza, ad oggi fissato il 1 luglio prossimo – è destinata a colpire solo certeanalcoliche (fra cui succhi di frutta e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcol, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti; nonché acque, ...