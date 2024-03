Firenze | Fdi | “Case in affitto calmierato solo ai fiorentini” E in Palazzo Vecchio scoppia la bagarre

(Di martedì 26 marzo 2024) E'ta la, in, in seguito a un emendamento del capogruppo di Fratelli d'Italia, Alessandro Draghi - poi ritirato -, legato al Piano operativo comunale (Poc). All'articolo 37 Fdi dice che le nuoveaddelle norme urbanistiche devono essere destinate "ai cittadini nati nella provincia di" L'articolo proviene daPost.

Sicurezza nei cantieri, così la maggioranza vuole smontare la patente a punti - I sindacati l’hanno detto subito che fatta così la patente a punti sarebbe servita a poco, nonostante questa fosse una delle principali richieste fatte al governo per spingere le imprese ad aumentare ...laprovinciapavese.gelocal

Sicurezza sul lavoro, la maggioranza vuole indebolire la patente per le imprese: più crediti alle più grandi (come chiede Confindustria) - È passato poco più di un mese dalla strage nel cantiere Esselunga di Firenze e tutti i giorni, in media, tre persone non tornano a casa dal lavoro perché coinvolte in un incidente mortale. Eppure per ...ilfattoquotidiano

Alluvione. Donzelli (FdI): con decreto PNRR 66 mln, mantenuto impegno - in occasione della firma sull'accordo sul fondo di sviluppo e coesione, arrivano i 66 milioni in più grazie ad un emendamento approvato oggi al nuovo decreto PNRR ...ilmetropolitano