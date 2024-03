Firenze | fanno irruzione nel negozio di ottica con un’auto | colpo da 50mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 -nella notte alla Bottega di Sguardi in via Marconi, a. Tra lunedì e martedì, nel famosodi, ignoti, dopo aver infranto la vetrata utilizzando come ariete un'autovettura, una 500 rossa, hanno portato via merce per un valore di migliaia di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile e la sezione investigazioni scientifiche. Una spaccata in una zona che fino a ora non ha mai avuto grossi problemi. A dare l’allarme, verso le 3.30, è stata una cittadina. Sono in corso le indagini dei carabinieri per incastrare gli autori e ricostruire la dinamica. Sarebbero stati in quattro i manditi a farenel