Fiorentina vs Milan | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 26 marzo 2024) Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I viola per restare in corsa per l’Europa, i rossoneri, invece, per blindare il secondo posto.vssi giocherà sabato 30 marzo 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio FranchiVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola non smettono di pensare alla Champions League, nonostante il calo di rendimento avuto nelle ultime cinque giornate,hanno ottenuto nove punti. La squadra di Italiano ha però un match da recuperare, per cui le speranze di raggiungere il quarto posto non sono ancora svanite I rossoneri sono in un ottimo momento che li ha portati al secondo posto. Sfumata la possibilità di raggiungere la capolista Inter, la squadra di Pioli vuole rafforzare la propria posizione, ...