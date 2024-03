Fiorentina | squadra unita nel nome di Joe Barone Il gruppo si affida ai suoi leader

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Firenze, 26 marzo 2024 – Esperienza e carattere. Ma soprattutto la capacità di mettere questo a disposizione degli altri. E di farsi seguire. Qualcuno li chiama ’senatori’, altri li definiscono. Per tutti – specie per i più giovani o per chi sente la necessità di avere un punto di riferimento – sono una sorta di fratello maggiore con il quale (o i quali) condividere i momenti belli e (soprattutto) quelli più complicati della vita. Sul campo, come fuori. Così nellache si prepara a ripartire sul campo dopo la tragedia della morte di Joe, un ruolo fondamentale – accanto a Italiano – dovranno averlo quei giocatori che nello spogliatoio indossano bene i panni della guida. Del capo. Del capitano, come nel caso di Cristiano Biraghi. Giocatore dal carattere forte, dalla personalità importante. Lui, Biraghi che ...