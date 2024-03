Fiorentina | i tifosi si stringono intorno alla squadra in vista del Milan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) La scomparsa improvvisa di Joe Barone, direttore generale della, ha scosso il calcio italiano e internazionale. Il mondo Viola è stato ovviamente quello più traumatizzato, con tanti messaggi di profondo dolore espressi dai suoi esponenti, come il presidente Rocco Commisso e il capitano Cristiano Biraghi. Sabato si tornerà in campo per la Serie A dopo la pausa delle nazionali, e alle 20:45 al Franchi arriverà il. Proprio indella sfida con i rossoneri, idellasidi Vincenzo Italiano: “In occasione della partita di sabato si invita la tifoseria a presenziare alle 18:45 nei pressi dei cancelli fra la curva Fiesole e la Tribuna Maratona al passaggio del pullman, per ...