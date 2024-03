Fiorentina | celebrati a New York i funerali di Joe Barone

(Di martedì 26 marzo 2024) Si sono tenuti quest’oggi nella chiesa del Sacro Cuore e Santo Stefano di Newdi Joe, il direttore generale dellamorto una settimana fa a soli 58 anni in seguito a un infarto che lo ha colpito il 17 marzo prima della partita contro l’Atalanta. Presente negli States, oltre ai familiari dello stesso, fra cui la moglie ed i quattro figli, anche una delegazione dellaguidata da Joseph Commisso, il figlio del presidente viola Rocco, il direttore sportivo Daniele Pradè, il responsabile della comunicazione Alessandro Ferrari e il centrocampista viola Giacomo Bonaventura, che si trovava in territorio statunitense con la Nazionale di calcio. La cerimonia è stata seguita a distanza al Viola Park di Bagno a Ripoli dall’allenatore Vincenzo ...

