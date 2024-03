Fiorentina | Beltran | 'Olimpiadi con l'Argentina? Sarebbe incredibile'

(Di martedì 26 marzo 2024) Dopo un inizio in salita, Lucassi è preso laa suon di gol e prestazioni. Infatti in 24 presenze in campionato ha...

Ritorno degli ottavi di finale di Conference League : la Fiorentina ospita il Maccabi Haifa per strappare il pass per i quarti. La squadra di... (calciomercato)

Cerca di non sentire le "voci", Vincenzo Italiano . E' ormai chiaro che la carriera lo porterà lontano da Firenze (quasi certo l'approdo a Napoli), ma vorrebbe andarsene dopo aver riportato la ... (firenzepost)

Beltran, Olimpiadi Sarebbe un orgoglio - "È incredibile segnare per la Nazionale" - lo afferma Lucas Beltran, dal ritiro dell'Argentina Under 23 con cui è protagonista in questi giorni. Autore di due gol ...firenzeviola

Zaniolo rivuole l'Italia: qual è la squadra ideale per riportarlo in Serie A - Il finale di stagione con l'Aston Villa, l'Europeo e la speranza di un ritorno in Serie A. Dove giocherà Zaniolo il prossimo annomsn