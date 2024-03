Joe Barone in gravissime condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha colto il dirigente viola prima di Atalanta- Fiorentina . Tutto è accaduto davanti ad alcuni calciatori ... (fanpage)

Antonin Barak , centrocampista della Fiorentina , è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale ceca. Il centrocampista a gennaio era molto vicino al Napoli . La conferma arriva ... (ilnapolista)

Fiorentina, Barak: 'Sono stato vicino al Napoli, felice di essere rimasto' - Antonin Barak si gode il suo momento tra Fiorentina e Repubblica Ceca, con cui ha segnato nell`ultima amichevole con la Norvegia. Un momento che poteva essere drasticamente.calciomercato

Fiorentina, Barak svela: "A gennaio il Napoli era interessato, poi non è andata in porto" - Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa parlando anche del suo avvicinamento al Napoli ...tuttonapoli

Barak, Sono stato vicino al Napoli. Ora sono felice - A poche ore dall'amichevole in programma stasera contro l'Armenia, dal ritiro della Repubblica Ceca Antonin Barak ha parlato in conferenza stampa, rivelando ulteriori dettagli sulle voci ...firenzeviola