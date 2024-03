Fiorello ha capito tutto

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 26 marzo 2024) Viva Rai2 In economia si usa l’espressione gioco di movimento per indicare le strategie volte a creare un nuovo mercato o a rigenerare quello esistente cambiandone i presupposti. Nella televisione generalista contemporanea, il gioco di movimento è cosa assai rara sia per quanto riguarda i prodotti che sul fronte manovre di palinsesto. Uno, però, ci è riuscito negli ultimi tempi, ha saputo giocare ed ha vinto:. Con Viva Rai2, lo showman siciliano si è ritagliato uno spazio inedito in palinsesto; ha scelto di invadere il territorio delle news portando il buonumore con un’operazione fino a qualche anno fa impensabile. Certo, ha avuto i tappeti rossi ed era chiamato sin dall’inizio al grande risultato che ha poi ottenuto, però ora ci ritroviamo con qualcosa che prima non esisteva e che ha cambiato i paradigmi del mattino. Uno slot che in Italia non è mai stato ...