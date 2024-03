Fine vita | governo assente in Senato | salta l’incardinamento del disegno di legge

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024)indei disegni disul, per l’assenza del, la cui presenza è necessaria in tutta l’attività parlamentare. Iri delle Commissioni giustizia e Affari sociali, dove oggi i ddl sarebbero dovuti essere solo illustrati, hanno ricevuto una comunicazione con la sconvocazione della seduta, per l’assenza del. “Siamo contrariati – ha commentato Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in Giustizia e firmatario di una delle ddl – è evidente che c’è un problema politico, dato che per incardinare un provvedimento basta un qualsiasi sottosegretario”. Solo il 18 marzo scorso, il presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera aveva richiamato il Parlamento, tra le altre cose, anche sul ...