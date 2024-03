Fine vita e figli delle famiglie arcobaleno | “Il problema è l’inerzia del Parlamento”

(Di martedì 26 marzo 2024) Bergamo. La Corte Costituzionale ha lanciato un nuovo appello alaffinché legiferi sui temi dele del riconoscimento dei. Il presidente della Corte, Augusto Barbera, ha rinnovato l’invito affinché il legislatore intervenga per normare queste materie che al momento in Italia sono segnate da un vuoto legislativo. Per capire meglio il significato di questa esortazione, abbiamo intervistato la professoressa Anna Lorenzetti, associata di Diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Bergamo. Come mai la Corte Costituzionale ha into ila legiferare sule sul riconoscimento dei...

La maggioranza di centrodestra in Regione Piemonte affossa una proposta di legge regionale di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Ma lo fa senza nemmeno avviare la discussione ... (tpi)

Molte persone istruite considerano pura follia l’idea che il futuro possa essere migliore del presente. La paura per la fine del mondo imminente domina il dibattito sociale. Nessun talk-show, ... (ilfoglio)

Due neonati operati per la stessa cardiopatia: “Così li abbiamo salvati. Ora avranno una vita normale” - Maratona di sette ore in sala operatoria per i figli di due coppie: una massese e una di Prato. Patologia incompatibile con la vita fuori dal pancione: invertite l’aorta e l’arteria polmonare ...lanazione

Fino alla Fine della musica, un film sul lutto con uno sguardo profondo sul 'realismo dei sentimenti' - Cosa può scuotere un amore durato una vita Cosa supera i limiti della nostra tolleranza Da giovedì 28 marzo al cinema.mymovies

Il thriller Everything is Fine è disponibile a partire da oggi - Un imperdibile thriller urbano targato Panini Comics è pronto a catapultare lettori ed appassionati in un mondo dove l'apparenza di normalità nasconde un oscuro segreto: il primo volume di E ...havocpoint