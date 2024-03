Final Fantasy 16 potrà raggiungere i 100 FPS su alcuni PC

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 26 marzo 2024) Naoki Yoshida ha condiviso tante nuove informazioni sulla versione PC di16, affermando che il gioco supporterà anche i 100 FPS sui dispositivi da gaming più potenti, promettendo inoltre che verrà rilasciata una demo in prossimità del lancio del titolo. Cogliendo l’occasione rappresentata da una nuova intervista organizzata nel corso del PAX East, Yoshi-P ha affermato che in quel della CBU3 stanno lavorando duramente per riuscire ad ottimizzare come si deve questo attesissimo porting, aggiungendo che la sedicesima Fantasiae riuscirà ad avere performance migliori su PC rispetto a PS5. Ma ovviamente per ottenere queste prestazioni imponenti, con tanto del raggiungimento dei 100 fotogrammi al secondo, sarà necessario avere dei Personal Computer decisamente potenti. Leggiamo un estratto delle dichiarazioni condivise da ...