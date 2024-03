Filippo Antonelli muore a 41 anni dopo una lunga malattia | addio al giovane papà di due figli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 26 marzo 2024) Rimini, 26 marzo 2024 – Un intero paese in lutto: tutta Torre Pedrera, località balneare nel Comune di Rimini, abbraccia la famiglia di uno dei suoi migliori ragazzi, conosciuto da tutti, scomparso alle 20.30 di lunedì., 41compiuti in gennaio, era malato dall'ottobre 2022, quando un tumore aveva fatto sentire le prime avvisaglie sul suo forte corpo di atleta. Operato una prima volta nel maggio 2023, a Milano, laera sembrata fermarsi. Poi, in settembre, un'altra batosta.alla professoressa stroncata dallaIrene, lamoglie di, racconta l'iter dellae del calvario del marito con una forza e una lucidità quasi disarmanti. “A questa età i tumori si sviluppano molto ...