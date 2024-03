(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 – Un vero e proprio omaggio a Bud. Lo '’ si terrà adal 5 all’8 giugno 2025: un evento che potrebbe portare anche più di 100mila persone. L’evento, nato in Germania come una semplice maratona dei film della coppia, è poi cresciuto fino a diventare un: l’anno scorso si è tenuto a Gubbio per un’, quella del 2023, che ha avuto molto successo. Nello specifico, quello diun"diffuso e per la prima volta gratuito, con eventi in vari luoghi della città, come proiezioni di film, concerti, esposizioni, incontri con gli ospiti, raduni di auto americane d'epoca e ...

Festival Bud Spencer e Terence Hill, la nuova edizione sarà a Ferrara: ecco quando - Le novità di questo omaggio ai due attori e alle loro numerose pellicole insieme saranno un lunapark dedicato al film '...Altrimenti ci arrabbiamo!’ e la gara a cavallo 'Hector Games' ...ilrestodelcarlino

Film e dune baggy a Ferrara per lo ‘SpencerHill Festival’ - FERRARA- Un Festival 'diffuso e per la prima volta gratuito, con eventi in vari luoghi della città, come proiezioni di film, concerti, ...notizie.tiscali

A&E Agenda: Bud Light Spring Jam, music, and Science on Screen - Aspen Mountain The week-long spring Festival delivering competitions, downtown concerts, and parties across Aspen Snowmass is back for its 24th year. Kick Aspen Night Skiing, 7-10 p.m., March ...aspentimes