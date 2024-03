Festa | 20 giorni per ripensarci | al vice Nargi l’onore del tunnel

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe dimissioni del sindaco Gianlucasono state ufficialmente protocollate questa mattina presso la Segreteria di Palazzo di città. A partire da oggi, quindi, martedì 26 marzo,ha 20pered, eventualmente, ritirare le dimissioni non più tardi di lunedì 15 aprile. L’articolo 53 del Testo Unico degli Enti locali sancisce, infatti, che le dimissioni del sindaco e della Giunta diventano effettive a partire da 20dalla data della loro comunicazione o di presentazione. Una volta trascorso questo periodo, si da vita alla procedura di scioglimento del Consiglio comunale e tutte le cariche politiche cessano. A questo punto, il Prefetto nomina un Commissario, che viene definito per l’appunto prefettizio per l’origine della sua nomina e perché si ...