Ferragni? Nessuna diffida Fedez a Belve pronto a parlare del matrimonio?

Francesca Fagnani - Belve (US Rai) La “belva” Francesca Fagnani torna su Rai 2 con il programma di interviste in cui, ci tiene a precisare, “il tono delle mie domande è ironico non cattivo”. ... (davidemaggio)

Per la sua partecipazione ad una delle prossime puntate della nuova stagione di Belve, in onda dal 2 aprile su Rai 2, Fedez non ha ricevuto alcuna diffida da sua moglie Chiara Ferragni. Lo ha ... (cinemaserietv)