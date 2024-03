Fedez si congeda da Muschio Selvaggio ma il podcast continua | “Luis Sal sta registrando le nuove puntate”

(Di martedì 26 marzo 2024): “Sal stale” Lunedì scorsosi èto da, ilal centro di una controversia conSal e che adesso potrebbe passare proprio nella mani dello youtuber. Dopo la messa in onda dell’ultima puntata, infatti, il rapper aveva postato una stories sul suo profilo Instagram in cui dichiarava: “finisce qui, anzi non lo so.passa nelle mani di. Io e Marra ci leviamo dai c***ioni”. Successivamente, in un’altra storia,aveva precisato: “Mi ...

Attentato di Mosca, comitato sicurezza: “Fari accesi su web, più controlli in aeroporti e obiettivi sensibili” - Nelle stories di Instagram il rapper si congeda dall'Airbnb che l'ha ospitato finora dopo che, due mesi fa, aveva lasciato l’appartamento di famiglia a ...milano.repubblica

Stefania ha provato a salvare i tre figli, la stufa accesa perché il riscaldamento non funzionava. «Quei bimbi la gioia del palazzo» - Stefania avrebbe provato a salvare i suoi bambini dalla fuga di monossido di carbonio che è stata fatale per lei, la piccola Giorgia Alejandra e per i gemelli Giulia Maria e Mattia Stefano.leggo

Stefania morta con i tre figli, soffocati durante il sonno: lo strazio del papà e il dolore dei vicini. «Erano una famiglia bellissima» - Eleonora, amica di Stefania Alexandra Nistor, arriva in auto, in mattinata, in via Bertocchi. Incontrando un'altra amica della 32enne, in cortile, comprende ciò che temeva: la ...leggo