Fedez si autosmentisce | “Muschio Selvaggio non è di Luis Sal Adesso aspettiamo che la magistratura si pronunci”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024)torna sui suoi passi e fa dietrofront sulla decisione di lasciare il podcast. In una serie di storie Instagram, il rapper ha chiarito la sua posizione dopo le affermazioni fatte in mattinata, quando aveva annunciato che il programma sarebbe passato nelle mani diSal a causa dei suoi numerosi impegni e dei procedimenti legali in corso. “Devo fare un errata corrige su”, ha esordito. “L’avvocato dici ha già chiamato tutto agitato. Quindi devo autosmentirmi. Ho troppi processi e confondo le linee difensive”. Il rapper ha quindi precisato che la sua intenzione non è quella di abbandonare il podcast: “non è di, perché noiche ...