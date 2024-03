Fedez papà separato tra scatoloni e traslochi | “Questa è la mia vita… Mio padre voleva godersi la pensione | guardate la felicità nei suoi occhi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Da quando sono cominciate a emergere le prime indiscrezioni sulla separazione tra Chiara Ferragni e, la cronaca rosa non parla d’altro. E non c’è da meravigliarsi: è (stata?) la coppia social più famosa in Italia. Lui con 14,5 milioni di follower e una carriera da rapper. Lei, invece, influencer e imprenditrice digitale seguita da 29,1 milioni. Insieme agli amati figli – Leone e Vittoria – si sono sempre esposti sui social media ma anche in televisione, tra interviste (non moltissime) e docu-reality (The Ferragnez, 15 episodi su Amazon Prime Video). Insomma, per quanto lo stessopossa rimanerne stupito (in alcune Instagram stories ha parlato di “tracollo dell’informazione italiana”) la separazione – che però pare non sia ancora iniziata legalmente – tra lui e la moglie Ferragni è, di fatto, una notizia di attualità e di pubblico interesse. ...