Federica Sciarelli | la voce è un brutto colpo per il pubblico di Chi l’ha visto | “Ma quindi se ne va?”

L'autunno 2025 segnerà una svolta nella carriera televisiva di Federica Sciarelli , volto noto di Rai3 e simbolo di Viale Mazzini. A 67 anni, la giornalista romana, per anni al timone di Chi l'ha ... (tvpertutti)

Torna l’appuntamento con Chi l’ha visto , il programma campione d’ascolti condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3 . Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata di stasera , mercoledì ... (superguidatv)

Da vent'anni conduttrice di Chi l'ha Visto, Federica Sciarelli si è raccontata in una lunga intervista a NuovoTv in cui ha dichiarato di non restare indifferente davanti al dolore degli altri. ... (tvpertutti)