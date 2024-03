Farmaceutica | Reina J&J | “Puntiamo su competenze tecnologiche e parità di genere”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 26 marzo 2024) 'Per attrarre nuove generazioni importante guardare anche a bisogni dei candidati' "Digitalizzazione e nuove tecnologie stanno influenzando il modo in cui guardiamo i candidati e per questo ci rivolgiamo anche a settori molto diversi dal passato oltre quello medicale. Inoltre, ci sono oggi richieste anche dellesempre più specializzate dovute al bisogno di cogliere