False assunzioni per regolarizzare migranti | 1 500 euro per ogni pratica | tre arresti nel Salento

Novecento lavoratori extracomunitari in Italia con procedure False: arrestati tre imprenditori salentini - I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce, congiuntamente ai finanzieri della Tenenza di Porto Cesareo, all’esito di una complessa attività d’indagine ...quotidianodipuglia

Arresti domiciliari per tre imprenditori a Lecce accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina - A Lecce, tre imprenditori sono stati posti agli arresti domiciliari per aver favorito l'immigrazione clandestina, mediante la falsificazione di documenti per attestare assunzioni inesistenti, generand ...trmtv

False assunzioni per favorire l’immigrazione clandestina, arrestati tre imprenditori - Gli indagati avrebbero compiuto attività dirette a favorire l’immigrazione clandestina per la permanenza di oltre 900 extracomunitari ...leccenews24