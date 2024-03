False assunzioni per regolarizzare 900 migranti | 1 500 euro per ogni pratica | tre arresti nel Salento | i nomi

False assunzioni di oltre 900 migranti, arrestati tre imprenditori - L'attività illecita ha permesso ai soggetti di ottenere profitti per oltre 1,3 milioni di euro. Uno degli arrestati avrebbe ottenuto anche il reddito di cittadinanza ...ilmeridianonews

Falsi braccianti: tre arresti a Lecce per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina - L’illecita attività avrebbe permesso al sodalizio criminoso di ottenere indebiti profitti quantificabili in oltre un milione e trecentomila euro ...pugliain

Lecce, assunzioni fittizie per oltre novecento braccianti: arrestati tre imprenditori per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina - Arrestati tre imprenditori in provincia di Lecce, avrebbero favorito l'immigrazione clandestina: le indagini partite nel 2023 ...tag24